Covid, rinviata Lecce-Vicenza. La Asl: "Lucioni e compagni in quarantena collettiva con divieto di spostamento"

Ciò che si temeva nelle prime ore del pomeriggio, purtroppo, è accaduto. La gara tra Lecce e L.R. Vicenza, in programma per questa sera, alle ore 20.30, allo stadio Via del Mare, è stata rinviata. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa dalla Lega di serie B con una nota pubblicata sul sito Istituzionale: "La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i salentini “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso covid positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha disposto il rinvio della gara Lecce-L.R.Vicenza, programmata per lunedì 20 dicembre, ad altra data".

La nota del club giallorosso

Pochi minuti fa, anche il Lecce Calcio ha diffuso la notizia ddel rinvio attraverso una nota ufficiale: "La Lega Serie B ha disposto il rinvio della gara Lecce - Vicenza, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in programma questa sera alle ore 20:30, a data da destinarsi. La decisione fa seguito alla comunicazione dell’ASL Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con il quale il Dipartimento di Prevenzione di Lecce ha disposto “(...) la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (...) qualificati come 《contatti stretti di caso COVID positivo》", con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021, né alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021".

Due giallorossi positivi al Covid 19

E' il caso di ricordare che, nelle ultime 48 ore, due calciatori del Lecce sono risultati positivi al Covid 19 e di conseguenza, per entrambi, era già stato disposto l'isolamento fiduciario . A poche ore di distanza, tutta la squadra è finita in quarantena e nelle prossime ore calciatori e staff si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi molecolari.

Anche la Salernitana deve fermarsi

La Salernitana - almeno per il momento - non parte per Udine, dove domani la squadra di Colantuono è attesa per l'anticipo della 19^ giornata di Serie A. La decisione è stata presa in seguito alla presenza in organico di un giocatore risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del club: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore".