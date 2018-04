Scattano le fototrappole e arrivano le prime multe: «Scovati tanti sporcaccioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Poco più di un mese di attività e decine di multe elevate ai tanti, troppi incivili che buttano la spazzatura ai bordi delle strade, qualche volta persino lanciandola dal finestrino dell’auto in corsa. È quello che ha fatto, per esempio, una donna ripresa da una delle cinque fototrappole dislocate nel territorio di Lecce e operative dall’1 marzo scorso. Nelle immagini si vede la donna lanciare la spazzatura dal finestrino del guidatore e ripartire, ma gli accertamenti, nel suo caso, hanno rivelato che non si tratta di una evaditrice fiscale. «Probabilmente - spiegano dagli uffici - potrebbe fare le pulizie in casa d’altri e liberarsi così della loro spazzatura. Lo verificheremo».Decine di multe, dunque, sono scattate grazie all’impiego di queste macchine fotografiche amovibili, posizionate dal nucleo Ispettori ambientali dell’assessorato all’Ambiente in luoghi “strategici”, cioè quelli dove più di frequente vengono segnalati abbandoni di rifiuti. Gli sporcaccioni, quindi, vengono immortalati mentre si liberano della loro immondizia in numerosi scatti. Migliaia quelli raccolti in meno di un mese, tenendo conto che i primi giorni del mese scorso sono stati necessari per comprendere come fosse meglio posizionare le fototrappole e come procedere per “blindare” le successive sanzioni. Sono quindi state fatte delle prove, dei test e poi si è entrati nel vivo, raccogliendo migliaia di scatti in punti diversi della città. Quelle immagini, poi, una alla volta, devono essere visionate dagli ispettori e selezionate per far partire le contestazioni all’incivile di turno.Per capire l’entità del problema cui far fronte, basti dire che soltanto con l’iniziativa Quartieri Puliti, con la quale il Comune ha voluto dedicare energie e mezzi alla pulizia straordinaria delle aree della città meno coperte dai servizi compresi nel capitolato d’appalto per lo spazzamento e la pulizia di strade e spazi pubblici, sono state raccolte 10 tonnellate di rifiuti abbandonati. Immondizia che è stata rimossa, raccolta e smaltita poi in maniera differenziata per un costo complessivo di circa 10mila euro.