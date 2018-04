Rifiuti, porta a porta nelle marine: da maggio a settembre per i soli commercianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nelle marine leccesi arriva la raccolta differenziata. Ma solo per le attività commerciali. Almeno nell’immediato.La settimana di incontri tra Comune e Monteco srl è servita per raggiungere un accordo: avviare il sistema di raccolta differenziata in negozi, bar, ristoranti, lidi, strutture ricettive nelle cinque marine leccesi per il periodo sperimentale compreso entro la conclusione del mese di maggio 2018 e il mese di settembre 2018. Un periodo che consentirà di testare il servizio anche sul litorale - al momento è in uso il servizio di prossimità - da estendere poi anche alle utenze domestiche.La svolta, venerdì nell’incontro a Palazzo Carafa con la ditta Monteco - che si occupa del servizio di raccolta rifiuti sul territorio, nell’ambito del confronto con l’azienda per la revisione del capitolato del servizio di raccolta. Una settimana di incontri che hanno poi portato a concordare con l’azienda l’avvio del sistema di raccolta differenziata per attività commerciali – negozi, bar, ristoranti, lidi, strutture ricettive, appunto – sul territorio delle cinque marine leccesi per il periodo sperimentale compreso entro la conclusione del mese di maggio 2018 e il mese di settembre 2018. L’organizzazione del servizio, fanno sapere da Palazzo Carafa, è da ultimare; il calendario infatti sarà reso noto nei prossimi giorni una volta messo a punto il servizio di raccolta. A differenza di quanto scritto ieri - e cioé che il servizio porta a porta sarebbe partito a settembre, dopo l’estate - l’amministrazione ha la necessità di avviare il porta a porta prima dell’estate per due motivi: il primo è legato proprio al periodo stagionale delle attività che lavorano sulla costa e che nei mesi estivi moltiplicano in maniera significativa l’utenza e di conseguenza la produzione di rifiuti. La seconda, invece, è quella che punta alla riduzione della pressione di conferimento sul servizio di prossimità, che resterà a disposizione esclusivamente delle utenze domestiche, in attesa dell’avvio del porta a porta domestico anche sul territorio delle marine. Un servizio che potrebbe, secondo le previsioni di Monteco e amministrazione comunale, potrebbe essere avviato subito dopo l’estate.