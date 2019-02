Una discarica accanto all'ingresso dell'ospedale "Fazzi". La denuncia di un cittadino indignato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una discarica all'ingresso dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, immagini che colpiscono le migliaia di persone che ogni giorno varcano il cancello d'ingresso. E' pieno di rifiuti un vecchio box ora in disuso, abbandonato nel degrado e ricettacolo di ogni tipo di rifiuti. Oggi le immagini sono state pubblicate su Facebook da un artista leccese, Ciki Forchetti, e subito hanno scatenato indignazione. Il box-discarica è situato a sinistra del cancello principale, sul marciapiede, accanto agli altri box attualmente utilizzati per la vendita di materiale paramedico.E' da mesi che i rifiuti giacciono all'interno, accumulandosi di settimana in settimana.