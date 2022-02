Lecce, rider multata 70 volte per il divieto di svolta su “Viale Gallipoli”

LECCE - Non si ferma la "strage" di multe all'incrocio tra Viale dell'Università e Viale Gallipoli. Da quando il divieto di svolta è monitorato da una telecamera, sono infatti fioccate migliaia di contravvenzioni. Ma questa volta a portarne a casa un numero davvero ragguardevole, 70, è stata una rider.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, svolta vietata: pioggia di multe. Il Pd: «Un... LECCE Lecce, divieto di svolta su viale Gallipoli, conto salato: in estate...

La difesa dello Sportello: quell'incrocio è una macchina mangia soldi

La donna, che consegna a domicilio sushi per un noto ristorante, ha portato a casa oltre 70 verbali. “È chiaro – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – che si tratti di un caso limite, per il quale si farà comunque ricorso, ma sono migliaia gli automobilisti che si sono visti recapitare questo tipo di verbali. È evidente, quindi, che ulteriori correttivi sono necessari ben prima della più volte sollecitata messa in cantiere della rotatoria, perché è comunque assurdo che una semplice svolta in un tratto, peraltro, non così eccessivamente pericoloso per la sicurezza stradale, si sia trasformato in una macchina mangia soldi per i cittadini”.