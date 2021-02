Illuminati e videosorvagliati: riaprono i sottopassi pedonali di via Diaz e via De Jacobis

Illuminati e videosorvegliati. Da oggi saranno fruibili nuovamente i sottopassaggi pedonali di via Diaz e via De Jacobis, che consentono ai pedoni di bypassare la ferrovia che attraversa il quartiere Rudiae. Saranno percorribili tutti i giorni dalle 7 alle 20, illuminati, videosorvegliati h 24 e sottoposti a frequenti passaggi degli agenti di vigilanza della ditta Fidelpol.

Il Settore Ambiente del Comune di Lecce, che si è occupato del ripristino, ha assegnato anche il servizio di pulizia, che garantirà il lavaggio quotidiano e l’igiene complessiva degli ambienti. È in corso di svolgimento la ritinteggiatura delle pareti, in alcuni punti ancora macchiate da scritte spray e graffiti.

«Ripristiniamo un servizio importante per i cittadini del quartiere, soprattutto gli anziani, che potendo attraversare in sicurezza la ferrovia, avranno una maggiore e più ampia facilità di spostamento a piedi – dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli – ringrazio l’ufficio per il lavoro svolto, che garantirà ai cittadini che utilizzeranno i sottopassaggi pulizia e sicurezza: due condizioni imprescindibili per attraversare serenamente questi spazi pubblici».

