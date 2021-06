Salento, 35 comuni sono Covid-free: la mappa e i dati su contagi e vaccini

Sono 595 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Lo conferma il report settimanale messo a punto dall'Unità Epidemiologia e Statistica della Asl, diretta dal dottor Fabrizio Quarta. Il report evidenzia la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. Sono 35 i comuni Covid free nella provincia Leccese.

Registra anche il numero dei cittadini residenti vaccinati dalla Asl Lecce, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età. Sono 522.978 le dosi di vaccino somministrate finora nel Salento ai residenti in provincia: 327.813 prime dosi, 175.087 seconde dosi e 20.078 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 6.454 sono state somministrate nella fascia 12-19, 16.734 nella fascia 20-29, 26.434 nella fascia 30-39, 48.508 nella fascia 40-49, 92.941 nella fascia 50-59, 106.597 nella fascia 60-69, 118.282 nella fascia 70-79, 87.900 nella fascia 80-89, 19.128 negli over 90.

Leggi il documento completo: Report_11.06.2021_11150505.pdf