Pochi pass, niente mezzi pubblici e categorie svantaggiate: residenti del centro storico in piazza. La richiesta: «Modificare il regolamento della Ztl»

Il Comitato per la tutela del centro storico di Lecce si è riunito questa mattina a Porta Rudiae per rappresentare il proprio disagio sul nuovo regolamento della Ztl, in vigore dal primo maggio. Il comitato presieduto dall’architetto Francesco D’Ercole si è detto favorevole alle misure adottate dall’amministrazione comunale finalizzate a ridurre gli impatti negativi del traffico veicolare, ma ha richiesto alcune modifiche del regolamento riservate ai residenti della città antica.

Le richieste

«Chiediamo una maggiore attenzione riguardo alle difficoltà di transito dei mezzi di soccorso e maggiori controlli relativi all’osservanza delle norme igienico-sanitarie a causa dello stazionamento perenne dei contenitori dei rifiuti prodotti dagli esercenti - dice D’Ercole -. Molte strade, corti e portoni sono diventate latrine a cielo aperto. Chiediamo di essere presi in considerazione dal Comune come nelle precedenti amministrazioni». Il presidente del comitato è entrato nel dettaglio delle modifiche richieste dai residenti: «Vogliamo tutelare le categorie più deboli come gli anziani, le persone con difficoltà che hanno bisogno di assistenza e le famiglie numerose, che non hanno più la possibilità di sostare sotto la propria abitazione. Per certe categorie non è possibile andare in bicicletta, inoltre il centro storico è privo di mezzi pubblici. Ci sentiamo svantaggiati e chiediamo un dialogo con l’amministrazione per ottemperare a certi disagi». Fra le modifiche enunciate spicca la richiesta di un pass per transito e sosta ai titolari di studio professionale e la circolazione nella Ztl delle vetture storiche di proprietà dei residenti.