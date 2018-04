Via le transenne in viale Cavallotti, al loro posto le rastrelliere per bici e moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio alle transenne. Come promesso qualche giorno fa da Palazzo Carafa questa mattina sono iniziati i lavori per la rimozione delle barriere in metallo su viale Cavallotti. Al loro posto saranno installate ben 8 rastrelliere per le biciclette (sei centrali e due laterali) e 4 per il parcheggio delle moto.Piccole variazioni anche per quanto riguarda la segnaletica stradale. Domani mattina infatti gli addetti ai lavori saranno impegnati nelle operazioni per il ripristino delle strisce orizzontali che andranno a evidenziate la svolta su viale lo Re. L’attraversamento ciclabile nei pressi dell’incrocio sarà cancellato - in quanto non più necessario - mentre al posto delle zebre pedonali “sbiadite” si ricaveranno due posti auto per persone disabili.