Svaligiata una villa: 50mila euro in gioielli

Questa volta i ladri non hanno scelto una comune abitazione da saccheggiare, ma una villa in cui sapevano di poter portare a casa un bottino di tutto rispetto, oltre 50mila euro.Probabilmente conoscevano le vittime, ne avevano studiato orari, movimenti e abitudini. Da tempo, ormai, i ladri sono sempre più organizzati ed esperti, agiscono con discrezione e sicurezza, non lasciano tracce e fuggono con consistenti bottini.Anche in questo caso, per mettere a segno un furto così ingente, con gioielli per un valore così alto, hanno effettuato sopralluoghi e appostamenti. Da questi pochi elementi partono le indagini dei poliziotti della Squadra delle Volanti, che lo scorso giovedì pomeriggio sono intervenuti con i colleghi della scientifica a Lecce, in via Camassa.In questa zona dei malviventi avevano preso di mira una villa, non dotata di sistema di videosorveglianza o di antifurto, in cui risiede una coppia di professionisti, che al loro rientro hanno trovato dapprima la porta d’ingresso forzata e poi la casa a soqquadro.Salendo al piano superiore, i proprietari hanno scoperto che i malviventi avevano portato via la cassaforte contenente i gioielli di grande valore. Così a loro non è toccato altro che redigere l’inventario di tutto ciò che mancava dall’abitazione. Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione volanti.Decisamente misero, invece, il bottino racimolato in quegli stessi giorni in un appartamento situato nella zona di piazza Partigiani. In questo caso i ladri, che erano forse in due, non hanno forzato la serratura dell’appartamento ed hanno utilizzato lo stesso modus operandi adottato in tanti altri furti commessi nei mesi scorsi in città.