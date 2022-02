Lecce, rapina un tabaccaio e lo ferisce nella colluttazione

LECCE – Nuovo colpo in poche ore in Viale della Libertà a Lecce, dove un'altra tabaccheria è stata presa di mira dai malviventi. In serata, infatti, un uomo ha fatto irruzione nella rivendita e sotto la minaccia di un taglierino ha intimato al titolare di consegnargli l'incasso.

La colluttazione e il ferimento

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, furto nella tabaccheria di Conversano: ladro e complice... LEQUILE Rapinati in veranda mentre prendono il sole: pomeriggio di terrore... FOGGIA Rapina al portavalori, scovato il ricercato condannato a 12 anni: era... UGENTO Assalto armato in pizzeria: arrestato un ventenne

II commerciante però ha deciso di opporsi cercando di disarmare il rapinatore ed è riuscito ad abbassargli la mascherina anti-Covid che gli copriva il volto. Il rapinatore lo ha allora ferito procurandogli tagli alle braccia e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno eseguito i primi rilievi sulle tracce ematiche e stanno ora visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati all’esterno dell’attività commerciale.

Il precedente ieri sera poco lontano

Solo poche ore prima, un'altra tabaccheria sulla stessa strada era stata presa di mira da un ladro che era stato ripreso dalle telecamere e denunciato sui social. La cittima del furto in questo caso era stata la madre dell'ex tronista Giovanni Conversano.