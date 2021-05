Due rapine in poche ore: rubato un furgone in tangenziale. Secondo colpo in un laboratorio analisi pieno di gente

Una banda di motociclisti ha rapinato ieri pomeriggio sulla tangenziale Est di Lecce un furgone Fiat Ducato che viaggiava in direzione Brindisi. L'autista, un uomo di 32 anni, di Lecce, ha raccontato ai carabinieri di essere stato affiancato da una moto con in sella una sola persona, mentre stava per giungere allo svincolo per Frigole.

L'assalto

Il motociclista avrebbe sferrato un pugno sul furgone, per poi fargli segno di accostare. Subito dopo è arrivata un'altra moto con in sella due uomini, il passeggero gli ha puntato contro una pistola per costringerlo a consegnargli le chiavi del mezzo. Si tratta di un furgone adibito alla raccolta degli olii esausti appartenente all'impresa Soloil Italia. Il dipendente lo ha visto allontanarsi in direzione Frigole, le ricerche di carabinieri e polizia non hanno sortito effetto.

L'altro colpo

Un'altra rapina rapina è avvenuta verso le 11.30 di oggi, 5 maggio, in un laboratorio analisi in via Vecchia San Cesario a Lequile. Due malviventi, arrivati a bordo di una utilitaria, armati e col volto coperto da passamontagna, sono entrati nel laboratorio pieno di gente e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare il contante presente in cassa, circa 1.000 euro. Alla consegna del denaro si sono poi dileguati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Pietro in Lama allertati dalle responsabili del laboratorio. Al vaglio dei militari anche le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza. Non si registrano danni causati a cose, solo una grande paura per le persone presenti.