Rapina scooter a studente e strattona una donna per portarle via la borsa: arrestato

«Dammi lo scooter altrimenti ti ammazzo». E' stato arrestato il 56enne che, il 17 marzo scorso, con coltello in pugno e volto coperto in parte dal cappuccio del giubbotto, aveva rapinato uno studente 15enne fuori dal Liceo Banzi di Lecce. L'uomo è responsabile anche della rapina ai danni di una donna.

I colpi messi a segno

Nel provvedimento di arresto, effettuato nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile, vengono contestati all’indagato due rapine effettuate nei giorni 17 e 18 marzo a Lecce. La prima rapina messa a segno nei pressi del Liceo Scientifico Banzi, dove un giovane studente che si accingeva a parcheggiare la propria moto per recarsi a scuola, è stato minacciato con un grosso coltello a serramanico e poi rapinato della moto, appunto. Il giorno successivo invece, proprio utilizzando la moto del giovane, il 56enne con in testa il casco, ha approfittato della sosta ad un incrocio per affiancarsi ad un'auto guidata da una donna e dopo averla strattonata violentemente le ha sottratto la borsa.

Le immagini delle telecamere hanno consentito di restringere il campo e individuare il responsabile delle rapine. Durante la perquisizion ein casa dell'uomo è stato anche rinvenuto il coltello con il quale aveva minacciato lo studente.