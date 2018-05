Assalto armato al centro scommesse, malvivente in fuga con l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto armato questa sera intorno alle 21 al Centro Scommesse Planet Win365 di Lecce, in via Antonaci. In azione un rapinatore che impugnava una pistola e aveva il volto travisato da passamontagna, che ha fatto irruzione nei locali e si è fatto consegnare l'incasso, di cui al momento non si conosce l'importo.Il malvivente, che secondo le descrizioni fornite dai testimoni della rapina sarebbe un giovane di corporatura esile, alto circa un metro e 75 centimetri e che indossava un paio di jeans e una felpa di colore nero, dopo la rapina è fuggito a piedi.Sul posto sono accorse le pattuglie di Volanti e Squadra mobile della questura che ora indagano sull'accaduto.