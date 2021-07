Lecce, ai domiciliari riesce a rapinare un passante. Arrestato

L'accusa è di rapina. Finisce così in arresto un 26enne, originario di Livatino ma domiciliato a Lecce e già ai domiciliari per un'altra rapina commessa lo scorso 20 luglio in viale Gallipoli.

La rapina

Il 26enne, Andrea Taurino, questa notte ha costretto - strattonandolo con forza - un 33enne leccese ad entrare nella sua abitazione (dove era ai domiciliari appunto) e gli ha sottratto il borsello con all’interno 15,00 euro, somma appena incassata quale corrispettivo della prestazione lavorativa effettuata presso un esercizio pubblico.



Il 33enne ha tentato di chiedergli la restitutzione del denaro, ma non c'è stato nulla da fare; a quel punto è riuscito a scappare e chiamare il 113. Gli agenti, conoscendo perfettamente il rapinatore, lo hanno arrestato in flagranza di reato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa delle ddecisioni dell’Autorità Giudiziaria.