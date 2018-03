© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non c’è stato il tempo di capire cosa stesse succedendo». La figlia aveva raggiunto la madre per andare a casa insieme: era appena entrata nell’ufficio e stava aspettando che la dipendente sbrigasse le ultime incombenze. È stato a questo punto che i due rapinatori hanno fatto irruzione. «Abbiamo ricordi ancora confusi - raccontano ancora molto scosse, dopo essere state ascoltate dalla polizia - e siamo solo felici di essere vive». La rapina è durata pochi minuti. «Il primo ad entrare - raccontano mamma e figlia - è stato quello con la pistola che ha urlato di tirare fuori la chiave della cassaforte». Le due donne sono state separate: mentre la dipendente è stata portata da uno dei rapinatori verso la cassaforte, la ragazzina è rimasta per un attimo da sola. E con il coraggio e l’incoscienza dell’età, non vista, avrebbe anche composto il 113 dal suo cellulare per chiedere aiuto. Non sarebbe però riuscita a inoltrare la chiamata perché a questo punto è entrato in azione il secondo rapinatore. «È arrivato l’altro da dietro e mi ha puntato il coltello alla gola. Per fortuna non ha notato il telefono che avevo in mano, altrimenti sarebbe potuta finire davvero male».«Tu chi sei?», le avrebbe chiesto. E senza aspettare la risposta l’avrebbe presa per mano e fatta sedere su una sedia dell’ufficio, rimanendo a sorvegliarla mentre il complice raccoglieva il denaro.E quando sembrava tutto finito, con i rapinatori pronti a scappare senza aver torto un capello alle due malcapitate, è accaduto l’imprevisto. «Dalla pistola è partito un colpo ad altezza uomo che solo per un caso fortuito non ha colpito nessuno e si è andato a conficcare in un armadio in legno dell’ufficio». Poi i due sono usciti, lasciando mamma e figlia scosse, ma sollevate.I due hanno percorso un tratto di via Candido a piedi, per poi svoltare un minuto prima dell’arrivo della polizia. «Eravamo usciti a fumare - raccontano due testimoni - e abbiamo visto uscire dall’Aci due persone non molto alte di statura. Avevano il cappuccio e la sciarpa, tant’è che ci siamo insospettiti. Ma poi abbiamo visto che camminavano lentamente: non correvano come ci si aspetterebbe da due rapinatori, quindi ci siamo rassicurati».Invece, la rapina era stata già compiuta e, a differenza di quella di due settimane prima, questa volta il colpo è andato a buon fine. «I due avevano due borsoni verdi - proseguono i passanti - e sembravano molto carichi, tanto da avere difficoltà a camminare. Chissà cosa contenevano: se i soldi, le armi o altro».Probabilmente i due rapinatori avevano un mezzo ad attenderli poco distante, magari con a bordo un terzo complice pronto a dare gas all’acceleratore. Tutte ipotesi che la polizia sta valutando: utili nelle indagini saranno le immagini delle videocamere di sorveglianza di tutti gli esercizi commerciali della zona che potrebbero aver ripreso l’arrivo e la fuga dei malviventi.