Armati di taglierino, due malviventi rapinano la filiale Credem: 25mila euro il bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto alla filiale Credem di viale Marconi, a Lecce, intorno alle 13: in due, armati di taglierino e con i volti coperti, hanno messo a segno una rapina e sono poi fuggiti a bordo di un grosso scooter. Minacciati i due dipendenti che erano agli sportelli.Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono accorse le Volanti della polizia che hanno subito avviato le ricerche. Gli agenti hanno anche acquisito i filmati delle videocamere dell'impianto di sicurezza.Circa 25mila euro l'ammontare del bottino che i malviventi sono riusciti a farsi consegnare.Tanta paura per impiegati e clienti presenti in banca, qualche dipendente ha accusato un lieve malore.