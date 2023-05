Rapina a coppiette appartate nei pressi della Motorizzazione: minacce con spranga di ferro. Tre arresti

Rapinavano coppiette appartate nei pressi della Motorizzazione civile a Lecce: tre arresti. Nella notte, i carabinieri della Compagnia Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 soggetti ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. Si tratta di due fratelli gemelli brindisini di 29 anni, Diego e Luca Coluccia, e di Gabriele Desiato, 28enne di Campi Salentina.

Tre arresti

I due in diverse occasioni avrebbero bloccato con la autovettura dei privati cittadini intenti a socializzare nei pressi di un parcheggio pubblico della periferia di Lecce e minacciandoli con una spranga di ferro si sarebbero fatti consegnare il denaro di cui erano in possesso, 10 euro in un caso, 50 nell'altro.

Grazie alle indagini i militari dell'Arma, nel dettaglio i carabinieri di Santa Rosa al comando del luogotenente Damiano Pascali, sono riusciti a ricostruire almeno due rapine.

Il provvedimento del gip

«Gli indagati - scrive il gip Giulia Proto nel provvedimento cautelare - imperversano in una zona di Lecce frequentata da uomini che cercano compagnia, li bloccano impedendo loro di muoversi, li minacciano con l'uso di una mazza di ferro, li terrorizzano spintonandoli, trascinandoli, facendo temere loro per la propria incolumità.