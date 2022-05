Ragazze si arrampicano sul campanile del Duomo

Due ladre alla “Occhi di gatto"? Perché a ben guardare hanno pure le scarpe con il tacco. Ma che ci sarà mai dai rubare nel campanile del Duomo di Lecce? Cosa ci sarà mai di tanto prezioso da far arrampicare con delle funi queste due ragazze così in alto? Pericoloso, è pericoloso. Ci vuole coraggio.

Due acrobate

Hanno lasciato tutti con la bocca aperte le due ragazze avvistate nel pomeriggio sul campanile di piazza Duomo, intente in una scalata da batticuore. Ma le due leggiadre ragazze non erano (naturalmente) ladre ma due acrobate che stavano provando lo spettacolo mozzafiato che andrà in scena oggi per celebrare l'inaugurazione dell'ascensore del campanile del Duomo che da domani sarà “aperto” al pubblico per un tour a 50 metri da terra.

Domani parte l'ascensore del campanile del Duomo

Il taglio del nastro è fissato per domani alle 11. Dalle 15 alle 20 annullo filatelico Poste Italiane. E alle 19 entreranno in campo le due ragazze in una esibizione di danza acrobatica della compagnia ResExtensa.