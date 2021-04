Oltre quattro chili di eroina nascosti in un casolare abbandonato e ritrovati dai carabinieri: è giallo

Oltre quattro chili di eroina nascosti in un casolare abbandonato nelle campagne di Lecce. Li hanno scovati i carabinieri di Lecce, insieme ai militari dell'unità cinofila di Modugno, nel corso di una attività straordinaria di controllo del territorio che ha coinvolto diversi ruderi e casolari in stato di abbandono in tutta la provincia.

Durante l’ispezione sono stati ritrovati quattro chili e 170 grammi di eroina, ora sottoposta ai necessari esami di laboratorio. Indagini in corso per capire chi abbia nascosto la sostanza stupefacente.