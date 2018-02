La città riparte dai quartieri: al voto per eleggere i Comitati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadini più partecipi della cosa pubblica: arrivano i Comitati di quartiere. È passato all’unanimità in Consiglio comunale, l’altro ieri, il regolamento che disciplina questo organismo di partecipazione a base territoriale e che è stato approntato negli ultimi mesi dalla presidente della commissione Statuto e affari generali, Roberta De Donno.I leccesi, dai 16 anni in su, potranno riunirsi, quartiere per quartiere, approfondendo problemi sulle condizioni di vita della propria zona, con proposte riguardanti la gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, culturali e socio-sanitari; promuovendo iniziative per migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, le istituzioni scolastiche, la tutela dell’ambiente, l’arredo urbano, gli impianti sportivi. Le mini-assise potranno dare pareri non vincolanti, se richiesti dall’amministrazione comunale, sui principali atti di programmazione comunale, come bilancio, programmi di opere pubbliche, programmi sociali e culturali che abbiano ricadute sulla vita del quartiere.Gli uffici comunali sono ora al lavoro per una perimetrazione di tutti i quartieri della città, che, si badi bene, non coincidono con le vecchie circoscrizioni cittadine, ma saranno molto più ristretti e calibrati sulla divisione effettiva delle varie zone. Quartieri, dunque, intesi soprattutto come rioni: San Pio, Casermette, Leuca, San Sabino e via discorrendo. Un elenco che presto diventerà ufficiale.Chi saranno i componenti del Comitato di quartiere? Come si legge nel nuovo regolamento, sono “cittadini regolarmente residenti nel quartiere, nonché i titolari di e/o rappresentanti di attività commerciali, professionali, produttive o associative con sede nel quartiere” e hanno il compito di farsi interpreti e promotori “degli interessi dei cittadini del quartiere presso l’amministrazione comunale”. Spetterà al sindaco Carlo Salvemini indire le consultazioni per le elezioni di ciascun comitato, che può essere composto da un numero variabile tra un minimo di 5 e una massimo di 10 membri.