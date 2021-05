Due short list per completare la squadra dell'Ufficio: al lavoro sul Pug

Pianificazione urbanistica: due short list per completare la squadra dell'Ufficio di Piano. È stato pubblicato sull'albo pretorio l'avviso pubblico per la costituzione di due elenchi di professionisti pianificatori dai quali il dirigente del settore Pianificazione e sviluppo del territorio, Maurizio Guido, potrà attingere per integrare il team che si occuperà della redazione del Pug di Lecce. L'Ufficio di Piano, che sarà coordinato dallo stesso dirigente Guido, che sarà anche Responsabile unico del procedimento è «una organizzazione multidisciplinare tecnicoamministrativa, formata da figure interne ed esterne all'amministrazione comunale - si legge nella determina del dirigente - con specifica competenza».

La squadra al lavoro



Per questa ragione sono stati individuati all'interno degli uffici comunali 29 figure a cui si andranno ad aggiungere alcuni esterni da scegliere mediante le short list. Due gli elenchi da costituire: una riservata ai pianificatori esperti, con almeno dieci anni di iscrizione all'albo di appartenenza e che hanno già firmato o co-firmato un Piano urbanistico generale. La seconda riservata a pianificatori che hanno collaborato alla redazione di strumenti urbanistici o che si occupano di pianificazione urbana, paesaggistica e rigenerazione. Si potrà richiedere l'iscrizione entro il 3 giugno 2021.

Il Comune, quindi, tira dritto optando nuovamente per le short list, metodo già adottato per l'affidamento dell'incarico all'architetto Annamaria Fabrizia Gagliardi - sempre all'interno dell'Ufficio di Piano - e duramente criticato sia da una parte della maggioranza - Pd e Progetto Città - che dall'opposizione. In particolare era stato proprio il Pd a suggerire all'amministrazione di procedere a un bando pubblico con la comparazione di curricula da far valutare a una commissione «in nome della trasparenza, mettendo al bando ogni genere di discrezionalità». L'amministrazione si era difesa, spiegando di aver applicato «i principi di rotazione» e che i documenti «erano online, consultabili da tutti». «L'ufficio di piano che stiamo definendo è composto da personale interno e da professionisti esterni; la sfida che abbiamo davanti è fondere l'attività del settore con liberi professionisti e il loro bagaglio di competenza ed esperienza dice l'assessore all'Urbanistica Rita Miglietta -. A loro chiediamo di candidarsi a entrare nel gruppo di lavoro che completerà la redazione del progetto di città del prossimo decennio».