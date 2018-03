Nodo licenze per la movida: «Pub nel centro storico? No, risultano 150 salumerie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E poi salta fuori che, nel centro storico, ci sono oltre 100 salumerie (dai dati ne risulteranno poi 149, ndr), mentre i residenti sono costretti paradossalmente a prendere l’auto e andare fuori per fare la spesa». Con queste parole, inserite in un ragionamento più ampio offerto all’attenzione dell’Aula due giorni fa in Consiglio comunale, il sindaco Carlo Salvemini ha risollevato il problema delle licenze a pub e ristoranti del centro storico. Perché come negozi di vicinato - fra i quali rientrano, appunto, le salumerie - sono autorizzati la maggior parte di pub e locali del centro storico. E una salumeria, sulla carta, non potrebbe avere tavolini, ma solo mensole, non potrebbe servire ai tavoli e non potrebbe garantire una serie di servizi che, invece, le attività del centro offrono da anni ai loro avventori.Un problema di enorme portata, che fino a oggi nessuno è riuscito a risolvere e con il quale, come vedremo nell’articolo della pagina accanto, anche l’attuale amministrazione fatica a misurarsi.Riguarda, innanzitutto, l’arretratezza del Piano regolatore di Lecce, con le sue norme tecniche di attuazione, utilizzate anche dall’ufficio Annona come bussola per decidere se rilasciare o meno le licenze a chi ne faceva e ne fa richiesta per la zona A. La zona D, invece - che abbraccia l’area compresa fra Porta Rudiae e la stazione ferroviaria - non presenta alcun problema, poiché, sola, è dotata di piano particolareggiato.Per la zona A, il modus operandi seguito dall’ente in fatto di autorizzazioni si è fondato, finora, su due presupposti principali. Il primo: è possibile aprire un pub al piano terra degli immobili residenziali del centro storico soltanto se in passato, nello stesso palazzo, era ospitata un’osteria o un’antica “putea”. Il secondo riguardava invece la possibilità di aprire un pub in virtù di un protocollo d’intesa siglato nel lontano 1999 dall’ufficio tecnico comunale e dal settore Attività produttive, ma quel protocollo è stato più volte bocciato dal Tar Lecce e questa strada, dunque, è stata abbandonata.