Il treno per Milano? Non c'è. Viaggiatori in rivolta nella stazione di Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il treno per Milano Centrale delle 14.03? Soppresso. E nella stazione di Lecce scoppia la rivolta. I viaggiatori che erano in attesa l’hanno saputo per caso, dalla biglietteria, perché il tabellone continuava a informare che il treno sarebbe partito “solo” con 70 minuti di ritardo.Un pomeriggio di confusione e rabbia alla stazione ferroviaria di Lecce, con centinaia di viaggiatori pronti a prendere il treno per Milano (e tappe intermedie) alle 14.03, ma rimasti al palo dopo oltre un’ora di attesa e di laconiche informazioni sul presunto ritardo di un treno mai partito, complice forse un guasto. Si sono registrati momenti di grande tensione - con intervento della polizia - perché i viaggiatori si sono sentiti anche chiedere l’acquisto di altri biglietti per ragginnugere le destinazioni di partenza.