Il pic-nic deserto alle porte del parco: la protesta dei cittadini per la mancata riapertura di Belloluogo

Un pic-nic dove tutti sono assenti o sembrano scappati via. Un'allegra tovaglia apparecchiata, con tanto di ombrellone, giochi e marshmallowes ma senza che nessuno, bambino o adulto, a partecipare. È l'installazione, accompagnata da uno striscione colorato, ideat da un gruppo di cittadini leccesi per protestare contro la chiusura del parco di Belloluogo.

Il gruppo si chiama Clap, un invisibile Comitato per il Libero Accesso ai Papaveri - spiegano nel comunicato che ha accompagnato la loro insolita e colorata protesta questa mattina all'ingresso del parco. «Un modo - spiegano - per manifestare la cocente delusione dinanzi al ritardo con cui l'amministrazione comunale si è presentata all'appuntamento con l'agognata fase 2. Intempestività dovuta, per ammissione dello stesso sindaco, alla scelta di gestire le aree verdi tramite una piattaforma digitale, la cui funzionalità sarà ad ogni modo tutta da verificare. E nel contenuto a tratti volutamente ironico del volantino è rivolto anche un richiamo, accennato ma forte, alle Istituzioni, perché pur in presenza di una situazione eccezionale si dimostrino sempre consapevoli e soprattutto garanti dei diritti dei cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA