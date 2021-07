Lecce, shopping con lo sconto in attesa dei saldi

Si gioca d'anticipo in attesa dei saldi (quelli ufficiali) slittati al 24 luglio per la regione Puglia. E a Lecce, ma anche in altre città del Salento, è boom di svendite promozionali: sconti fino al 50%, offerte convenienti e affari dietro le vetrine. Prezzi più bassi, ma solo per qualche giorno. Poi, scatterà il periodo - una decina di giorni, fino all'apertura dei saldi veri e propri - in cui non si potranno applicare gli sconti.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati