Lecce, inizia il processo a Tap. Assente il ministero dell'Ambiente, Regione parte civile

Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiede di costituirsi parte civile la Regione Puglia , non il ministero dell'Ambiente, pur citato come persona offesa, nella prima udienza del processo per reati ambientali iniziato stamattina a Lecce, nei confronti di 19 imputati (18 persone fisiche e la società Tap ), che sarebbero stati commessi per la realizzazione del gasdotto con approdo a Melendugno I 19 imputati sono accusati dalla Procura di aver realizzato le opere del gasdotto con approdo a San Foca, marina di Melendugno, senza seguire le indicazioni contenute nella Valutazione di impatto ambientale (Via), violando i vincoli paesaggistici insistenti su quella zona e contaminando la falda acquifera. L'accusa è sostenuta dal pm Alessandro Prontera.Hanno presentato analoga istanza i sindaci di molti dei comuni interessati dalle opere, primo della lista il Comune di Lecce.Sarà ora il giudice monocratico, Silvia Saracino, ad esprimersi sulla ammissibilità delle costituzioni di parte civile.