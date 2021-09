Traffico di droga in Brasile: chiesti 180 di carcere per i venti imputati

Fioccano le richieste di condanna nel processo scaturito dall’operazione “Skipper” dello scorso febbraio: è l’inchiesta condotta dalla Squadra mobile di Lecce e coordinata dai pubblici ministeri Carmen Ruggiero e Valeria Farina Valaori (nel frattempo trasferita a Potenza) che ha smantellato un’organizzazione dedita al narcotraffico internazionale sull’asse Brasile-Olanda-Salento.

Il processo nell'aula bunker

E nelle scorse ore il pm Ruggiero (Direzione distrettuale antimafia di Lecce) ha invocato complessivamente più di 180 anni di reclusione al termine della requisitoria risuonata nell’aula bunker del penitenziario di Borgo San Nicola davanti al gup Alcide Maritati. Il processo, che si sta celebrando col rito abbreviato, è ormai alle battute finali: le arringhe del collegio difensivo cominceranno il 25 ottobre, mentre per il 22 novembre è attesa la sentenza per tutti e 20. Ma non per quello che è considerato dalla Procura il capo dell’organizzazione. Si tratta di Alduino Giannotta, 59 anni, salentino di Acquarica del Capo, dallo scorso febbraio agli arresti in Brasile, accusato di essere il promotore del gruppo criminale che avrebbe accumulato una fortuna trafficando droga dal Sud America all’Olanda e poi fino al Salento.

La richiesta di pena per gli imputati

Ecco le pene invocate dal pm Carmen Ruggiero (per un totale di oltre 180 anni di reclusione), che ha chiesto la condanna degli imputati: 20 anni per Pierpaolo Pizzolante, 31enne di Presicce-Acquarica del Capo, considerato figura-chiave e luogotenente del capoclan Alduino Giannotta.

Poi ancora: 12 anni per Luigi Basilicata, 53 anni, di Napoli; 12 anni per Angelo Donato Rainò, 54enne di Taviano; 12 anni per Giovanni Rizzo, 53 anni, di Taviano; 10 anni per Andrea Rizzo, 30 anni, di Taviano; 10 anni per Nicolò Urso, 23 anni, di Presicce; 10 anni per Silvestre Attianese, 44enne di Casapesenna (Caserta); 9 anni per Antonio Clemente, 38 anni, di San Donaci (Brindisi); 9 anni per Corrado Lanzilli, 44 anni, di Napoli; 9 anni per Mario Attianese, 44enne di Casapesenna (Caserta); 7 anni e 6 mesi per Gianluca Saiella, 54 anni, di Roma; 7 anni e 6 mesi per Giuseppe Amato, 65 anni, di Scorrano; 7 anni e 6 mesi per Errico Sinistro, 45 anni, di Lecce; 7 anni e 6 mesi per Antonio Cioffi, 70enne di Nardò; 6 anni e 9 mesi per Hicham Kabouri, 46 anni, di Ruffano; 6 anni e 6 mesi per Francesco De Paola, 67 anni, di Acquarica del Capo; 6 anni e 6 mesi per Altin Shehaj, 42 anni, di Melissano; 5 anni e 3 mesi per Roxhers Nebiu, 30enne di Taviano di origini albanesi; 7 anni e 6 mesi per Giuseppe Ascione, 51enne di Napoli; 5 anni e 3 mesi per Ciro Pizzo, 27enne di Napoli.

Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Biagio Palamà, Ladislao Massari, Vincenzo Blandolino, Alberto e Luigi Corvaglia, Guglielmo Ventrone, Salvatore Impradice, Vincenzo Granata, David Alemanno, Simone Viva, Mauro Zollo, Angelo Ninni, Francesco Fasano, Vincenzo Gallo, Ezio Garzia, Stefano Stefanelli, Annachiara Brandolino, Mario Coppola, Pantaleo Cannoletta, Ivan Feola.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA