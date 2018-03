Tentò di rubare una melanzana: assolto dopo 9 anni di processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è stato bisogno del pronunciamento dei giudici della Corte di Cassazione per stabilire che per il furto di una melanzana, anzi il tentato furto, potesse applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. E ci sono voluti quasi nove anni fra inchiesta e processo per mettere la parola fine al procedimento penale a carico di un uomo che oggi ha 49 anni, di Carmiano, e che nell’autunno del 2009 se n’era andato in giro per un campo di melanzane portandosi dietro un catino e lasciando la macchina parcheggiata sul ciglio della strada con il cofano aperto. Come se volesse prelevare a Km0 qualche decina di chili del ortaggio. Senza chiedere permesso. Probabile che l’intenzione fosse quella. Intanto in quel catino i carabinieri di melanzane ne trovarono soltanto una. Valore, dal produttore al consumatore, ma senza il consenso del primo, di non più di una ventina di centesimi.Poca cosa rispetto alle migliaia di euro costati allo Stato l’inchiesta ed i tre gradi di processo, visto che l’imputato è risultato indigente ed ha usufruito del patrocinio gratuito. E visto anche che la causa di forza maggiore non era stata presa in considerazione. Nei processi di primo grado e di appello non erano state ravvisate le condizioni per giustificare il furto con la necessità di portare a casa un tozzo di pane. Equivalente, nel concetto, ad una melanzana: perché per l’imputato si era parlato di condotte abituali, in ragione di alcuni precedenti anteriori all’anno 2000. E perché non era riuscito a dimostrare al giudice lo stato di indigenza.Quello che per i più, per i non addetti ai lavori del sistema della giustizia, è sembrato un paradosso, è stato risolto con la sentenza depositata martedì della scorsa settimana dai giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione.