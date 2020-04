Medico bloccato durante un'emergenza: procedimento disciplinare per la vigiliessa

Ultimo aggiornamento: 18:59

LECCE - C'è un procedimento disciplinare aperto dal Comando di Polizia Municipale di Lecce sul comportamento della vigilessa che nei giorni scorsi ha fermato per i previsti controlli sul contenimento del Covid-19 un medico anestesista che si stava recando a effettuare un intervento salvavita. Il caso, denunciato dal professionista su Facebook, aveva sollevato molto scalpore ed ora l'agente dovrà fornire delucidazioni sull'accaduto.La vicenda, avvenuta la sera di Pasqua, non ha avuto fortunatamente conseguenze sul lavoro che il medico andava a svolgere ma quest'ultimo ha denunciato pubblicamente un atteggiamento a suo dire non collaborativo della donna, che oltre a tenerlo bloccato per un quarto d'ora nonostante le perplessità del collega di pattuglia, gli avrebbe anche chiesto come mai vi fosse un'emergenza nel giorno di Pasqua.Nei giorni successivi sia il comandante dei vigili, Donato Zacheo sia l'assessore alla Polizia municipale Sergio Signore e il sindaco Carlo Salvemini, hanno posto le proprie scuse per l'accaduto su cui comunque non è stata aperta un'inchiesta penale ma solo un procedimento interno che permetterà di chiarire l'accaduto.