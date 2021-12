Il marciapiede cede e si apre una voragine profonda 3.5 metri. La scoperta: all'interno c'è un cunicolo

Il marciapiede cede e nei pressi di Porta Napoli a Lecce si apre una piccola voragine. Fortunatamente nessuno si fa male ma i vigili del fuoco all'interno scoprono la presenza di un cunicolo. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri - attorno alle 22.20 - in città. Una squadra del vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in Corte Vincenzo Licci in prossimità di Porta Napoli proprio a causa del cedimento del marciapiede.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati