La polizia locale di Lecce è in lutto: addio a Gisella, grande esempio di passione per il lavoro

Il corpo della Polizia Locale di Lecce è in lutto. Gisella Palermo, agente conosciutissima in città, non c'è più: una brutta malattia se l'è portata via in poco tempo lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e amici.

La dedizione al lavoro e la serietà

Gisella Palermo, 63 anni, è morta per l'aggravarsi di una malattia che l'ha portata via ai colleghi e alla sua famiglia. Era stata assunta nel 2001 nel settore Polizia turistica che partiva in quegli anni in città con un servizio innovativo. Da qualche anno era stata traferita al settore Tutela Ambientale. A dicembre scorso aveva sostenuto gli esami per diventare ispettore.

Una persona speciale e con grande passione per il suo lavoro. Il Corpo di Polizia locale di Lecce la ricorda con affetto e commozione: «Gentile, sempre prodiga di consigli, molto amata dai colleghi per il suo carattere conciliante». Gisella lascia il marito e due figli. Viveva nella sua Torchiarolo dove questa mattina si sono svolti i funerali alla presenza del corpo di Polizia Locale di Lecce e di Torchiarolo.

Gisella Palermo

Il cordoglio del sindaco di Lecce

«L’Amministrazione Comunale piange la scomparsa di una sua brava dipendente. Gisella Palermo - nostra stimata agente del Corpo di Polizia Locale - ci ha prematuramente lasciato, provata da una lunga malattia - ha dichiarato il sindaco - Siamo tutti vicini alla famiglia in questo doloroso momento».