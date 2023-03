Caos al Politeama: biglietti non validi per l'ingresso e arrivano i carabinieri. La protesta di chi è rimasto fuori: «È una truffa»

Caos questa sera al Politeama Greco di Lecce, dove è in programma lo spettacolo "Queen at the Opera". Diverse decine di persone sono rimaste fuori senza poter accedere allo spettacolo pur avendo in mano il biglietto, regolarmente pagato. Le proteste e il caos che si è generato hanno fatto sì che qualcuno chiamasse i carabinieri, giunti sul posto prima dell'inizio dello spettacolo (rinviato comunque di un'oretta per motivi logistici).

Cosa è successo

Lo spettacolo si sarebbe dovuto tenere diversi mesi fa, ma fu rinviato per motivi legati all'emergenza pandemica e al risalire, in quel periodo, del contagio. Da qui la scelta della società che gestisce la biglietteria dell'evento (in cui non entra in alcun modo il Politeama Greco) di dare due possibilità a chi aveva già acquistato il ticket: ottenere un rimborso oppure scegliere di mantenere il posto. Per questa eventualità, però, era necessario dare una conferma tramite mail entro 30 giorni. Ed è qui che si è generato il malinteso: in tanti, in questo momento davanti al teatro nel cuore di Lecce, sostengono di non aver ricevuto l'avviso relativo alle tempistiche. Insomma, dicono, non c'era alcuna clausola legata ai 30 giorni per mantenere la prenotazione del biglietto. Diversa la versione di Ticketone, che nei fatti ha rimesso in vendita quei ticket che secondo quanto ha ritenuto l'azienda non erano stati confermati.

Via senza assistere allo spettacolo

Il risultato è che poco prima dello spettacolo "Queen at the Opera" in coda per l'ingresso vi erano decine di persone con biglietti non validi per l'accesso al teatro. E nel frattempo si era già registrato il sold out da qualche giorno. Ergo: molta gente è stata esclusa. "Questa è una truffa contrattualistica, abbiamo pagato un servizio che non possiamo sfruttare", racconta un uomo nei pressi del Politeama. Il deflusso di chi non ha potuto assistere all'evento è stato regolare.