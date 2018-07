Si è spento a 72 anni Francesco Pignatelli, a lungo titolare dell'omonimo laboratorio di analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il male del secolo ieri si è portato via Francesco Pignatelli medico e titolare, sino a qualche anno fa, dell’omonimo laboratorio di analisi cliniche a Lecce che vanta una lunga storia cominciata nel ’46. È stata una lunga battaglia, quella del 72enne Pignatelli, vissuta con coraggio e discrezione com’era nello stile della famiglia. Una vita, la sua, dedicata alla sanità sulle orme del padre. Barese di nascita, salentino d’adozione, ha avuto una parentesi professionale a Roma, ma poi la necessità di supportare il padre nell’attività del laboratorio che diventava sempre più impegnativa lo spinse a tornare a Lecce.Il ritorno nel Salento di Francesco Pignatelli si determinò con l’apertura della nuova sede del laboratorio a Villa Frisari, nel 1991. Si trattò di una svolta importante, per il laboratorio, e il padre di Francesco, Pasquale fondatore della nota attività voleva aumentare la mole di lavoro svolto quotidianamente, ma si rese conto di avere bisogno di aiuto. Così richiamò al suo fianco il figlio Francesco che all’epoca lavorava come pediatra al Bambin Gesù di Roma ed era specialista anche in medicina di laboratorio lo richiamò a Lecce. Sempre in prima linea nella conduzione della struttura ha voluto rispettare la filosofia del padre collaborando con università a fini scientifici e didattici.