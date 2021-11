Viabilità e parcheggi: ecco come cambia Piazzetta Bottazzi

Piazzetta Bottazzi si rifà il look. Viabilità e parcheggi da domani avranno una nuova organizzazione per evitare traffico, viabilità confusa che spesso creano non pochi disagi alla viabilità a Lecce. Così la piazzetta su cui affaccia la sede della Cittadella della Salute della Asl di Lecce cambierà vestito. Se oggi è teatro di ingorghi, con la sosta tariffata che occupa gran parte della superficie della piazza e la mancanza di percorsi chiari per le autovetture è fonte di incertezze e disorientamento per gli automobilisti, l'area sarà completamente ridisegnata e organizzata.

Viabilità e parcheggi: ecco il nuovo progetto



Per rendere più fluida e ordinata la circolazione stradale, il settore Mobilità sostenibile del comune di Lecce provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, alla realizzazione di isole di traffico, al posizionamento di cordoli e indicatori stradali per consentire a chi raggiunge la piazza dalle diverse vie di accesso (Via XX settembre, via Pantelleria, via Forlanini) di avere chiaro il percorso da seguire per attraversala. I posti auto, che saranno posizionati a “spina di pesce”, saranno riorganizzati in maniera più efficiente e funzionale alla circolazione. Saranno istituiti stalli per motocicli e biciclette e riorganizzata e ampliata l’area dedicata al parcheggio per la ricarica di veicoli elettrici e rifatti gli stalli per i veicoli con pass disabili. Due larghi attraversamenti pedonali partiranno, a beneficio dei pedoni dall’ingresso della Cittadella della Salute fino al lato opposto della piazza.



Nel corso dei lavori, che avranno la durata di tre giorni, la piazzetta resterà chiusa al traffico dalle ore 06.30 alle 16.30. L’accesso delle auto alla Cittadella salute sarà garantita da via Miglietta e l’uscita da Piazza Bottazzi verso via Forlanini. Solo le ambulanze potranno entrare nella Cittadella transitando dalla Piazza. Per tutta la durata dei lavori il transito sulla piazza sarà vietato per consentire l’installazione dei cordoli e il ridisegno della segnaletica. Chi proviene da via XX settembre dovrà svoltare obbligatoriamente in via Miglietta. Chi proviene da Via Forlanini (direzione Galateo) non potrà entrare in Piazza Bottazzi.



«Piazzetta Bottazzi è una delle aree della città nelle quali la circolazione stradale è ancora confusa, improvvisata, il cui attraversamento è difficoltoso e affidato alla capacità dell’automobilista, del pedone o del ciclista di cavarsela in una situazione caotica – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – insieme agli uffici del settore Mobilità abbiamo prima monitorato attentamente la situazione, per rilevare le più diffuse dinamiche che nella piazzetta si sviluppano, e poi progettato le soluzioni che riteniamo migliori per renderla finalmente vivibile e più sicura per chi la raggiunge in auto, bici o a piedi. È un intervento importante, che si realizza davanti a un grande attrattore di traffico, quale è la Cittadella della salute, e che siamo sicuri migliorerà la comodità e la qualità della vita di chi abita o lavora nella piazza».