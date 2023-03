Stazione, ecco il nuovo piazzale: sarà "green". Via ai lavori per la riqualificazione dell'area. Ecco il progetto

Addio a traffico, smog e sosta selvaggia. È in arrivo una stazione “green” e sostenibile. E piazzale Massari diventa off-limits. Partiranno lunedì mattina i lavori nell’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce. L’attuale ingresso dello scalo cittadino cambierà volto con un progetto di riqualificazione nel nome della sostenibilità ambientale.

L'ordinanza: modifiche alla mobilità

Per permettere l’avvio del cantiere il Comune dovrà intervenire sulla viabilità dell’area. Con ordinanza, a firma del comandante Donato Zacheo, è stato istituito il divieto di transito e di fermata lungo via di Ussano e nel piazzale Massari. Queste modifiche saranno valide da lunedì e fino al 15 maggio. Un periodo che coincide con il primo step del cantiere che prevede la modifica dei marciapiedi, il raccordo con la pista ciclabile, la sistemazione del rondò di accesso al parcheggio Rfi, la realizzazione della segnaletica.

A partire dalla prossima settimana, e nei giorni successivi, l’impresa Giga project prenderà possesso dell’area per poi organizzare gli interventi con recinzioni e segnaletica stradale ad hoc per limitare la sosta. Nel piazzale sarà in vigore il divieto di fermata ad esclusione degli stalli per i taxi e i 9 stalli riservati attestati sul marciapiede della stazione ferroviaria. I circa venti posti auto che si trovano sul lato sinistro della stazione (di fronte al bar) saranno eliminati per permettere ai bus di poter effettuare le manovre di entrata e uscita. Sarà istituito il divieto di fermata e restringimento della carreggiata in via di Ussano, nel tratto compreso tra il civico 25 e l’ingresso Metropark, con chiusura - in base allo stato di avanzamento dei lavori - del lato destro e sinistro della carreggiata. Inoltre sempre in via di Ussano, nel tratto compreso tra piazzale Oronzo Massari e palazzo delle Poste il divieto di transito a tutti i veicoli. E proprio in vista dei mesi di cantiere, e della perdita di alcuni posti auto, che il Comune, con ordinanza a firma del comandante, ha istituito nuovi stalli a tariffa oraria su viale Oronzo Quarta (in direzione della stazione, lato sinistro nel senso di percorrenza, nel tratto compreso tra via Don Bosco e prima di piazza Oronzo Massari) al fine di consentire un maggiore ricambio della sosta.

Il progetto



E così, a oltre un anno dalla presentazione del progetto, affidato all’architetto Sergio Ventura, la riqualificazione della stazione vedrà la luce. Nel “nuovo” piazzale ci sarà spazio ai soli mezzi di trasporto pubblico e ai taxi, con un’area pedonale di attesa dei viaggiatori. Viale Quarta sarà attrezzata per essere un’area di scambio raggiungibile, in bus, in bici e a piedi. Il piazzale sarà finalmente senza barriere e dotato di una un’illuminazione adeguata. La nuova fermata autobus, lunga 40 metri, permetterà l’accesso delle persone diversamente abili. Prevista anche una postazione di bike-sharing, un parcheggio coperto per taxi, bici, postazioni sosta di monopattini. Punto di forza è il “Giardino del Mondo”, uno spazio alberato arricchito da essenze provenienti da vari continenti. «Questo progetto cambierà il volto della stazione ma anche il modo di vivere di leccesi e dei pendolari – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -. Cambierà il rapporto con la stazione che potrà essere raggiunta non solo con l’auto ma anche bus, in bici e a piedi».



