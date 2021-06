Via il photored da viale Grassi: il Comune lo sposta altrove dopo le proteste e le migliaia di multe

Il photored tra viale Grassi e via Monteroni, a Lecce, sarà spento. Dopo settimane di polemiche (e dopo una pioggia di multe) questa mattina in commissione Traffico l'assessore alla Polizia locale Sergio Signore e il comandante della Municipale Donato Zacheo hanno annunciato che il dispositivo all’incrocio tra viale Grassi, via Monteroni e via Massaglia sarà disattivato: «Abbiamo agito nella legalità. L’errata canalizzazione è una infrazione punita dal Codice della Strada ma per evitare polemiche spegneremo il photored e chiederemo alla ditta di spostarlo su un altro incrocio».

Nei giorni scorsi era stato il sindaco Carlo Salvemini a sollecitare una verifica, dopo la battaglia portata avanti nelle ultime settimane dal capogruppo del Pd Antonio Rotundo.

Secondo quanto denunciato dal consigliere dem, a causa di un problema strutturale, l’incrocio si è rivelato una vera “trappola“ per gli automobilisti. E i dati lo confermano.

Dal 19 gennaio all’17 marzo 2021 all’intersezione su via Monteroni sono state registrate 8.620 multe per errata canalizzazione su un totale di sanzioni per cambio di corsia su tutti gli altri incroci nello stesso periodo di 8.890.