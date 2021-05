"Ritirare le multe e spostare il photored da viale Grassi": Salvemini chiede una risposta urgente al capo dei vigili dopo le migliaia di multe-trappola

"Valutare il ritiro delle multe in autotutela e lo spostamento del photored di viale Grassi su un altro incrocio". La novità arriva dal sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ed è contenuta in una lettera inviata in queste ore al comandante dei vigili, Donato Zacheo. Il primo cittadino esce allo scoperto dopo le numerose proteste degli automobilisti e le sollecitazioni del capogruppo Pd, Antonio Rotundo, che in particolare ha acceso i riflettori su quello che è considerato un vero e proprio photored-trappola: la mancata "coincidenza" tra la direzione da prendere per procedere all'incrocio con via Monteroni e la segnaletica orizzontale (peraltro non sempre visibile) che spinge gli automobilisti al passaggio sulla corsia sbagliata incappando quasi automaticamente nell'infrazione.

Il pressing del sindaco dopo un lungo silenzio

La svolta è arrivata in queste ore dopo che, per l'ennesima volta, Rotundo aveva riportato i numeri del balzo esponenziale dei verbali: ben 1.193 in una sola settimana, quella tra il 4 e l'11 marzo (l'ultima monitorata) per corsia sbagliata, corrispondente al 98 per cento del totale in tutta la città. “Con riferimento ai dati riportati dal consigliere Rotundo sull’incrocio viale Grassi/via Monteroni - scrive Salvemini al comandante Zacheo - ti chiedo di verificare se, come si sostiene, gli stessi sono riconducibili ad errato funzionamento del sistema photored utilizzato; o a una poco chiara segnaletica verticale e orizzontale. E se, conseguentemente, esistono i presupposti per il ritiro in autotutela dei verbali emessi". Poi, sempre nella lettera del sindaco, la richiesta di una risposta in tempi rapidi: "A valle di questa verifica valuta infine opportunità e utilità di posizionare sistema photored in altro incrocio. Resto in attesa di un urgente riscontro”.

I dati-choc sulle sanzioni. Rotundo: "Fermiamo questa follia"

Dati clamorosi, si diceva. E qui torniamo alle statistiche snocciolate da Rotundo con gli ultimi "report". "Dell'ultima settimana di cui abbiamo i dati, precisamente la settimana tra il 4 e l'11 marzo - scriveva Rotundo - le sanzioni accertate sono state complessivamente 1.400, suddivise rispettivamente in 183 per passaggio con il rosso e 1.217 per errata canalizzazione; di queste ultime 1.193, cioè oltre il 98 per cento, all'incrocio di via Monteroni. Facendo il calcolo complessivo quindi nel periodo 19 gennaio 11 marzo 2021, in pratica nei primi 50 giorni di funzionamento dei photored, sono state accertate 9.317 sanzioni, delle quali 1.235 per passaggio con il rosso e 8.082 per errata corsia, di queste 8.082 ben 7.789 all'incrocio di Monteroni. Un follia - concludeva Rotundo - che va fermata"