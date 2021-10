Associazione sovversiva neonazista, perquisizioni a Lecce

C'è anche Lecce tra le città in cui stanno avvenendo perquisizioni domiciliari nei confronti di 26 persone di varie città che sono indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e superestremista. La Digos ha effettuato dei controlli nell'abitazione di un salentino, originario di Melendugno ma residente da anni altrove.

Le perquisizioni in varie città italiane

La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del Capoluogo campano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari in tutta Italia nei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. L'operazione avviene nell'ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno.

Le perquisizioni, che interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, sono state eseguite dai rispettivi uffici Digos con la collaborazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.