Incidente nel primo pomeriggio lungo la Tangenziale Est di Lecce: un uomo alla guida di una Fiat Punto è andato a finire contro lo spartitraffico forse per un malore o per una distrazione. L'uscita 9/b è stata chiusa al transito per il tempo necessario al recupero del veicolo. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite.