Lecce, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il guard rail: grave una 57enne

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard rail centrale, “rimbalzando” su quello laterale. Corsa in ospedale in codice rosso per una donna di 57 anni, di Surbo, che all'ora di pranzo è stata protagonista di un incidente d'auto avvenuto all'altezza dell'uscita 15 della tangenziale Ovest di Lecce, in direzione Maglie, svincolo per Novoli.

Erano circa le 14 di oggi, quando la donna, forse per un momento di distrazione, è andata a sbattere violentemente contro le barriere in ferro a delimitazione della carreggiata e, nell'urto, si è ferita gravemente. Sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118 allertata dagli automobilisti di passaggio e che, accertate le sue gravi condizioni, l'ha accompagnata immediatamente all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ora ricoverata. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la tangenziale per via di una perdita di carburante dalla Volkswagen Polo della 57enne, e gli agenti della Polizia locale, che hanno assicurato la sicurezza della viabilità di una delle arterie più trafficate del capoluogo salentino.

Aggiornamenti a breve.