Lecce, «è una cervicale» e viene dimesso dall'ospedale. Si aggrava e muore: 22 medici indagati

Ricoverato a seguito di un incidente stradale e poi dimesso. La valutazione dei medici: una infiammazione alla cervicale sicuramente dovuta all'incidente. Ma il paziente, Cosimo Sprò, un pensionato di 78 anni residente a Calimera, nel giro di poche ore si aggrava e muore.

Da qui l'inchiesta avviata dalla Procura di Lecce, a seguito della denuncia presentata dall’avvocato Biagio Corlianò per conto del fratello della vittima, per far luce non solo sulle effettive cause della morta del pensionato, ma anche per individuare i responsabilie. Nel fascicolo che porta la firma del pubblico ministero Maria Consolata Moschettini, ci sono i nomi di 22 medici iscritti nel registro degli indagati, sanitari in servizio in vari reparti dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce (pronto soccorso, neurochirurgia, rianimazione e pneumologia). L'accusa a loro carico: responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Indagato invece per omicidio stradale, invece, il conducente del secondo mezzo coinvolto nell'incidente del 7 febbraio scorso avvenuto sulla circonvallazione di Calimera all'altezza di via Petrusillo in direzione Melendugno.

Secondo la riscostruzione del legale, subito dopo l'incidente il pensionato con il 118 viene portato al pronto soccorso del Fazzi e in serata viene dimesso dopo dopo che gli è stata diagnosticata una cervivalgia ed un’algia al rachide-lombare. Terapia medicinale e collare per il 78enne che può tornare a casa.

Purtroppo però nelle ore successive il pensionato inizia a stare male tanto da tornare in ospedale, sempre con il 118, la mattina successiva. Ricoverato prima in neurochirurgia, quindi in rianimazione e in pneumologia, il 78enne muore però la notte del 12 marzo per insufficienza respiratoria.