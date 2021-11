Lecce, prima lo studente, oggi un anziano: ancora un pedone investito sui viali. Allarme sicurezza

Paura a Lecce, fra viale Rossini e viale Japigia, poco prima di pranzo. Un altro pedone, stavolta un anziano, è stato investito da un'auto - una Smart guidata da un uomo di 63 anni - mentre attraversava. Sul posto, insieme all'ambulanza del 118 che ha accompagnato il malcapitato in ospedale in codice giallo, anche una pattuglia dei carabinieri e la Municipale, che si è occupata dei rilievi.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, studente investito sui viali: in ospedale con trauma cranico

L'investimento è avvenuto proprio dove, pochi giorni fa, uno studente è stato travolto da una vettura, rimediando un trauma cranico. Torna dunque prepotente l'allarme circa la sicurezza di alcuni attraversamenti e viali, in particolare quello all'incrocio fra viale Rossini e via Merine, frequentatissimo all'ora di punta per la presenza, in zona, di numerose scuole di ogni ordine e grado.