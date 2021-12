Donna travolta da auto, in ospedale con trauma facciale

Un altro pedone investito nel centro di Lecce. Questa volta è accaduto nel quartiere San Lazzaro dove una donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava in via Leonardo da Vinci.

La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Vito Fazzi dai medici del 118 con trauma facciale. La donna è sotto osservazione, ma non in grave condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi. All'altezza del civico 20, la momento, la carreggiata al momento è interdetta alla circolazione.

Aggiornamenti a breve