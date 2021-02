Paura sui viali, donna investita da una moto: ė grave

LECCE - una donna è stata investita questa sera a Lecce ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 in viale Lo re, nei pressi di Porta San Biagio. A travolgere la donna una motocicletta con a bordo due persone.

Sul posto due ambulanze del 118, una che ha trasportato la vittima al Vito Fazzi e l'altra che ha soccorso i due a bordo del mezzi. Intervenuta anche la Polizia Locale per i rilevi.

Ultimo aggiornamento: 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA