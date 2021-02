Investita da un'auto nel centro della città: paura per una donna di 28 anni

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l'investimento avvenuto in serata a Lecce. All'incrocio fra via Nazario Sauro e via Cesare Battisti, nel cuore commerciale della città, a due passi da piazza Mazzini, un'auto - una Mercedes Classe A - ha investito una 28enne di Squinzano.

Alla guida dell'auto, un giovane di San Donato, di 22 anni. Il giovanissimo automobilista si è fermato a prestare soccorso e sul posto sono confluite, insieme all'ambulanza del 118 chiamato da alcuni passanti, anche le pattuglie della Polizia municipale di Lecce, per ricostruire l'accaduto. Fortunatamente la donna ha riportato solo ferite lievi.

Ultimo aggiornamento: 21:32

