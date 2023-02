Lecce, paura al quartiere Salesiani. A fuoco un appartamento: palazzina evacuata

Attimi di terrore questa mattina in via Cosimo De Giorgi, a Lecce, all'angolo con viale Leopardi, zona Salesiani, dove un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina ha costretto i vigili del fuoco a evacuare tutti i residenti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il proprietario di un appartamento avrebbe dimenticato accesa una coperta elettrica, che si sarebbe incendiata poco dopo. L'uomo, in quel momento, era fuori casa. Era presente invece un'anziana donna, immediatamente soccorsa dal personale medico del 118, intervenuto sul posto. La donna è scossa, sotto choc, ma in buone condizioni generali.

L'intervento dei vigili, i soccorsi

La strada, altamente frequentata soprattutto nelle prime ore della mattina per la presenza di un bar conosciuto, è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di messa in sicurezza dello stabile e di soccorso ai residenti, scesi in strada. Messi in salvo anche molti animali domestici.

Sul posto, al momento, vigili del fuoco, Polizia e i vigili urbani di Lecce.