Una passerella di acciaio collega l’ex Carlo Pranzo al centro storico

Una passerella in acciaio consentirà di attraversare il vecchio fossato delle mura per accedere direttamente al centro storico, esattamente in piazzetta Peruzzi, passeggiando nello splendido giardino di Palazzo Giaconia.Siamo alle porte di Lecce, in quello che un tempo era il Carlo Pranzo, prima stadio poi per anni un parcheggio alle porte della città. Il progetto di recupero delle Mura Urbiche e del Parco delle Mura ne ha cambiato il volto. Entro giugno, questi i tempi, il Parco delle Mura (i cui lavori sono affidati all’impresa Mello s.r.l. da Monteroni) sarà terminato: «Mancano ancora la sistemazione del verde, qualche recinzione e l’illuminazione», spiega l’architetto Patrizia Erroi, progettista e direttore dei lavori che sono stati portati avanti dall’Ufficio Centro Storico del comune di Lecce. Un progetto realizzato da un’equipe interna dell’amministrazione comunale composta da Erroi, dal geometra Giuseppe Paladini; per tutta la parte strutturale dall’ingegnere Giuseppe Picciolo.Un’area che per ovvie ragioni si è trasformato in parco archeologico. «Quando abbiamo iniziato al recuperare il fossato si è notato - spiega Erroi - che non era dritto ma tutto frastagliato, andando avanti con gli scavi abbiamo trovato un altro fossato di età medievale. Una scoperta archeologica importantissima che ridisegna - prosegue Erroi - uno sviluppo urbanistico della città inedito perché dai libri di storia non lo sapevamo». Nel lavoro di scavo sono venute fuori anche testimonianze di duemila anni fa con un tratto di strada romana e altri resti di cinta muraria medievale.