Lecce, il passeggio dei giovanissimi. Ma la mascherina è un optional

Nonostante la nuova impennata dei nuovi casi di positività al covid-19 in tutta Italia e anche in Puglia ma soprattutto nonostante il nuovo regolamento che da ieri prevede di indossare le mascherine anche all'aperto, in tanti sembrano non curarsene.

Le immagini dicono più di mille parole: questa era piazza Sant'Oronzo, a Lecce, questa mattina. Nel passeggio in centro soprattutto i giovanissimi sembrano non aver recepito il messaggio, continuando ad ammassarsi in code e assembramenti ma soprattutto a non indossare correttamente o del tutto la mascherina.

Ultimo aggiornamento: 13:33

