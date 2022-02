Lecce, si presenta in questura per ottenere il passaporto e presenta il green pass di un amico: scoperto e denunciato

Si è presentato in Questura a Lecce per presentare i documenti per il passaporto e ha esibito il green pass di un amico perché non era vaccinato. Ma è stato denunciato.

Il controllo in Questura: aveva green pass falso

E' accaduto venerdì (25 febbraio) quando un ragazzo 22enne di Campi Salentina, M.F.P. le sue iniziali, si è presentato presso il Corpo di Guardia della Questura di Lecce con la sua prenotazione effettuata effettuata on-line presso il sito

dell’Ufficio Passaporti.

Sottoposto ai controlli per l'accesso in Questura, il giovane ha presentato la carta di identità elettronica e il green pass "valido" ,a intestato ad un altro cittadino. Il 22enne colto in flagrante ha ammesso di non essere vaccinato e di aver tentato di eludere i controlli procurandosi un green pass di un’altra persona per poter accedere all’ufficio e richiedere il passaporto.

Ma non è riuscito a raggiungere l'obiettivo: sottoposto ad accertamenti il 22enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi denunciato per “sostituzione di persona” e “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale, sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, ed inoltre sanzionato per la violazione amministrativa dei protocolli Covid 19.